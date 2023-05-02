إصابة 4 أشخاص بتصادم سيارتين بمحور 30 يونيو في الإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص مساء اليوم الثلاثاء، جراء تصادم سيارتين ملاكي على محور 30 يونيو بنطاق محافظة الإسماعيلية، ونقلوا إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ملاكي تحمل أرقام ط د ص 9642 مع سيارة أخري بدون لوحات معدنية مجهولة، على محور 30 يونيو أعلى طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين من مكان إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية إن المصابين 7 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، فيما واختلفت الإصابات بين كسور مختلفة في أنحاء الجسم وكدمات وسحجات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج لحالتين، واشتباه نزيف داخلي.

أسماء المصابين

وقالت المصادر الطبية والأمنية إن المصابين في حادث الإسماعيلية هم أمل عوض السيد أبوالعطا 50 سنة مقيمة بدمياط ومصابة باشتباه كسر بالفك السفلى مع اشتباه كسر بالضلوع، ومحمد رضا رزق حلوة 27 سنة مقيم بدمياط ومصاب بكدمة بالضلوع مع كدمة بالعمود الفقري.

كما أسفر الحاث عن إصابة محمد مصطفى شيخ العرب 28 سنة مقيم بدمياط، ومصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وزينب مصطفى شيخ العرب 27 سنة مقيم بدمياط ومصابة باشتباه كسر بالترقوة.