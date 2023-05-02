إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص مع دراجتين ناريتين على طريق الإسماعيلية

أصيب 7 أشخاص مساء اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب تصادم ميكروباص مع دراجتين ناريتين، على طريق «الإسماعيلية بورسعيد» الزراعي، ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ميكروباص تحمل لوحات رقم «1197 ط ص ر» بدراجتين بخاريتين بدون لوحات معدنية قرب منطقة كيلو 17 علي طريق الإسماعيلية بورسعيد.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بـ7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين من مكان إلى أقرب مستشفى بسبب خطورة الحالات الصحية.

وقالت مصادر طبية إن المصابين 7 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، فيما واختلفت الإصابات بين كسور مختلفة في أنحاء الجسم وكدمات وسحجات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج لحالتين، واشتباه نزيف داخلي.

وكان لقي هاني السيد موسى، 45 عاما، من القنطرة شرق مصرعه أمس وأصيب 10 آخرون جراء انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق «الإسماعيلية – القاهرة» الصحراوي قرب مفارق سرابيوم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات رقم «ط ص ل 1132» على وصلة سرابيوم بدائرة مركز فايد المؤدية إلى طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي