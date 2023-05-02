«المستقلين الجدد»: الحوار الوطني نقطة انطلاقة حقيقية سياسيا واقتصاديا

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحوار الوطني يعقد بعد عام من الإعداد الجيد ومئات الجلسات واللقاءات من مجلس أمناء الحوار، ستكون نقطة الانطلاق غدا، والحزب تلقى الدعوة من اللجنة الفنية للحوار الوطني لحضور الجلسة الافتتاحية.

نقطة انطلاقة حقيقية

وأضاف «عناني»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحزب يعتبر أن المشاركة في الحوار الوطني بداية انطلاقة حقيقية لمرحلة وحقبة سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة؛ لوضع أولويات العمل الوطني وأهميته ومحاور الخروج ومجابهة كل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأشار إلى أنّه من خلال الحوار الوطني نستطيع وضع أولويات حقيقية للعمل الوطني لمجابهة تلك الأزمات، والأحزاب ترى فرصة حقيقية للتعبير عن آرائه خصوصًا أنّه لا توجد أي خطوط حمراء لمناقشة أكثر 113 قضية في 13 لجنة.

أطياف اللون السياسي

وأشار إلى أنّ لقاءات كثيرة مطمئنة أجريت، خلال الفترة الماضية، لاتخاذ إجراءات مطمئنة من حيث التشكيل الخاص بمجلس الأمناء الذي يتمتع بكل أطياف اللون السياسي والمصداقية.