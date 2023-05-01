ندب المعمل الجنائي لفحص حريق في مخزن بطاطس بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص حريق اندلع في مخزن للبطاطس في منطقة بلتان بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة لفحص تراخيص المكان، ومدى توافر شروط السلامة والإطفاء، وتقدير الخسائر، حيث تمكنت 6 سيارات إطفاء من السيطرة على الحريق.

نشوب حريق في مخزن بطاطس بطوخ

كانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق شب في مخزن بطاطس بجوار نقطة إسعاف قرية بلتان مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث جرت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وتم نتداب المعمل الجنائي لبيان أسبابه وملابساته.

السيطرة على الحريق

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل مخزن بطاطس بقرية بلتان مركز طوخ.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف مدير الحماية المدنية، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.