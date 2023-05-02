طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. حار نهارا ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، إذ يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، ويسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون دافئا على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

طقس الأربعاء 3 مايو 2023

تنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

طقس الخميس 4 مايو 2023

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

طقس الجمعة 5 مايو 2023

تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 3 مايو 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 20.

درجات الحرارة الخميس 4 مايو 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 23.

درجات الحرارة الجمعة 5 مايو 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 21.