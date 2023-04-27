طقس 72 ساعة مقبلة.. انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما يسود طقس مائل للبرودة صباحًا مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

طقس غدا الجمعة 28\4\2023

وتشهد حالة الطقس غدا الجمعة تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

وتشهد حركة الملاحة البحرية اضطرابًا على البحر المتوسط، حيث تزيد سرعة الرياح من (60:70 كمس) وارتفاع الأمواج من (2.5:3.5 متر).

طقس يومي السبت والأحد

وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري عل فترات متقطعة وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة الجمعة 28 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

درجات الحرارة السبت 29 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

درجات الحرارة الأحد 30 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.