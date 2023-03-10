توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. نشاط للرياح وسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، بداية من غد السبت، حتى الإثنين المقبلين، إذ يسود طقس معتدل، تتبعه حالة من عدم الاستقرار، ينتج عنها أمطار على عدة مناطق على مستوى الجمهورية.

توقعات طقس 72 ساعة المقبلة

يشهد طقس الغد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري كما تنشط الرياح على كل مناطق الجمهورية، وفق بيان الأرصاد.

وعن طقس الأحد، فيشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

عدم استقرار الأحوال الجوية

تسيطر الأمطار على حالة الطقس، الإثنين المقبل، إذ تسقط بكميات متوسطة بنسبة 40%، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتشير خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار بداية من يوم الإثنين المقبل، في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد وسيناء، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط للرياح على بعض المناطق.

توقعات درجات الحرارة السبت المقبل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

درجات الحرارة الأحد المقبل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

درجات الحرارة الإثنين المقبل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 15.