مدير مصنع كشافات الليد بعد إشادة الرئيس السيسي: نستهدف التصدير

قال المهندس عادل المصري، مدير مصنع «فيوتك» بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، إن المصنع يعد عملاقا في مجال صناعة كشافات الليد، حيث تصل إنتاجيته السنوي إلى 2 مليون كشاف، كما أنه مجهز بأحدث النظم التقنية لتنفيذ منتج قوي يستطيع المنافسة عالميا، ما يسهم في تقليل الاستيراد، ثم بعد ذلك التصدير خارجيا، وتوفير العملة الصعبة.

ودار حديث بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس محمد حلمي هلال، رئيس مجلس إدارة مصنع «فيوتك» لإنتاج معدات ترشيد الطاقة، حيث أكد الرئيس دعمه للمشروع: «أنا سأدعمك، ومستعد لمساندتك في زيادة نسبة المنتج المحلي وأتمنى وصولها إلى 90% أو 100%»، جاء ذلك علي هامش احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر بمحافظة الشرقية.

ترشيد استهلاك الطاقة

وأضاف «المصري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصنع يرشد الاستهلاك بشكل كبير، تماشيا مع خطة الدولة في هذا الإطار، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد توسعات كبيرة في المصنع، وسيتم العمل على زيادة المنتج المحلي بالتعاون مع مبادرة «ابدأ» التي توفر كل الدعم للمصنعين، بتوجيهات القيادة السياسية، والتي تهدف في النهاية تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.

مدرسة فنية لتعليم الطلاب

وأوضح «المصري»، أن المصنع ملحق به مدرسة فنيه لتعليم الطلاب وتدريبهم وتجهيزهم لسوق العمل، في إطار الخطة العامة للمؤسسة ومواكبة تدريبهم بأحدث النظم العلمية والعملية، مؤكداً أن هؤلاء الطلاب سيكونون نواة العمل الصناعي في هذا المجال وغيره من المجالات خلال الفترة المقبلة، في إطار التطوير المستمر للمناهج والمحتوى المقدم لهم.

تبرع المصنع بـ500 كشاف لمحافظة المنوفية

وأكد، أن إدارة المصنع قررت التبرع بـ500 كشاف لمحافظة المنوفية، والتي يقع بداخلها المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة السادات، وكذلك التبرع بأجر يوم كامل من كل العاملين في مصنع كشافات الليد لصالح صندوق «تحيا مصر» لدعم أهالي القرى.