رويترز: تراجع فرص العمل وزيادة معدلات البطالة بالولايات المتحدة

تراجعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي؛ ليصل مستوى تسريح العمال إلى أعلى نقطة وصل إليها على مدار أكثر من عامين، وذلك وفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية.

في ذكرى عيد العمال.. أمريكا تسرح العمالة وحالات البطالة تتزايد

وأفاد تقرير صادر عن وكالة «رويترز» أنَّ فرص العمل في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من عامين، وذلك بعد تزايد حالات تسريح العمالة، وفقا لما كشفته البيانات الرسمية للبلاد.

أسباب تسريح العمالة في الولايات المتحدة

ويعزي البعض تراجع فرص العمل بالولايات المتحدة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية ومخاطر التضخم، وبالتالي قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الحالي لمواصلة تشديد سياسته النقدية برفع سعر الفائدة على الدولار، وإن كان بوتيرة أقل لتهدئة حدة التضخم، فيما يعد ضعف الطلب على العمالة من أبرز تداعيات التشديد الكمي.

التضخم في الولايات المتحدة والبطالة

ولم تعان الولايات المتحدة منذ ما يزيد على 4 عقود من مستويات التضخم المرتفعة في الوقت الحالي، إذ سجل مؤشر أسعار المستهلكين في شهر أبريل الماضي 5.2% على أساس سنوي وفقا للتقديرات، فيما بلغت أعلى نقطة تاريخية له في يوليو 2022 عند 9.1%.

التشديد الكمي واجتماعات الاحتياطي الفيدرالي

وتستهدف الولايات المتحدة السيطرة على مستوى التضخم العام للبلاد من خلال اتباع سياسة نقدية تشددية، أعلنتها في يناير 2022، عندما قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على الدولار بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 0.5%، وواصل خلال اجتماعاته التالية زيادة الفائدة بشكل تدريجي للوصول بها إلى النسبة المستهدفة قرب الـ 5% بنهاية 2022.