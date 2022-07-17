وظائف خالية في السفارتين الأمريكية والبريطانية.. مرتبات تصل لـ27 ألف دولار

كشفت السفارتين الأمريكية والبريطانية عن عدد من الوظائف الخالية في مصر، برواتب بعضها بالجنيه المصري وأخرى بالدولار الأمريكي، تصل لـ27 ألف دولار سنويا، بحسب ما نشر عبر موقعهما الرسمي.

ومن منطلق الخدمات التي تقدمها «الوطن» على مدار اليوم، نستعرض خلال السطور التالية تفاصيل الوظائف الخالية لعدد من المؤهلات.

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

بحسب الموقع الرسمي للسفارة، تضمنت الوظائف، الآتي:

أخصائي سياسي

- موعد التقديم لهذه الوظيفة في الفترة من 7 يوليو إلى 21 من نفس الشهر.

- طبيعة العمل: يجرى العمل بدوام كامل نحو 40 ساعة خلال الأسبوع.

- الراتب: 265.979 جنيه مصري سنويًا.

- وللحصول على الوظيفة لابد من اجتياز فترة الاختبار، والتي تمتد لمدة 3 أشهر.

ويشترط وجود خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل في وسائل الإعلام والتقارير السياسية.

- ويجب أن يكون المتقدم حاصل شهاد جامعية في العلوم السياسية أو العلوم العسكرية أو التاربخ أو القانون أو العلاقات الدولية أو الصحافة، أو ما يعادلها.

- للإطلاع على التفاصيل، والتقديم «أونلاين» من خلال الضغط هنــا.

مشرف شحن

- موعد التقديم لهذه الوظيفة في الفترة من 7 يوليو لـ 21 من نفس الشهر.

- طبيعة العمل.. دوام كامل بنحو 40 ساعة خلال الأسبوع.

الراتب: 265979 جنيها سنويا.

خبرة 5 سنوات في مجال الجمارك

يشترط الحصول على خبرة 5 سنوات في مجال الجمارك الدولية أو الشحن والنقل، أن يكون التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية بشكل جيد جدًا، واجتياز الاختبار المؤكد.

للإطلاع على التفاصيل، والتقديم «أونلاين» من خلال الضغط هنــا.

وظائف السفارة البريطانية بالقاهرة

بينما جاءت الوظائف الشاغرة في السفارة البريطانية بالقاهرة، كالآتي:

مستشار تجاري أول

آخر موعد التقديم لهذه الوظيفة هو 24 يوليو، على أن يستلم مهام الوظيفة في 1سبتمبر 2022.

طبيعة العمل: دوام كامل العمل نحو 36 ساعة في الأسبوع.

الراتب: 2277 دولارًا، في الشهر، وهو نحو 27.324 دولار سنويًّا

التقديم «أونلاين» من خلال إرفاق المستندات باللغة الإنجليزية وهي السيرة الذاتية، وخطاب يوضح المهارات لأداء هذه الوظائف، ويمكن الإطلاع على التفاصيل من خلال الضغط هنــا.