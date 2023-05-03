تسجيل برنامج تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة بالرقم القومي والاوراق المطلوبة، يهم الكثيرون حيث يعد برنامج تكافل وكرامة، من أهم برامج الدعم النقدي التي توفرها الدولة، لمساندة المرأة المتزوجة ومساعدتها في توفير الحياة الكريمة لها ولأسرتها ولأبنائها، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء برنامج تكافل وكرامة، من أجل توفير غطاء وحماية اجتماعية لعدد من الفئات في المجتمع حتى تتمكن من مواجهة التداعيات التي تطولهم من تطبيق البرنامج الخاص بالإصلاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، الأوراق المطلوبة، وكيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي بالنسبة للمرأة المتزوجة.

تسجيل برنامج تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة بالرقم القومي.. والأوراق المطلوبة

للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة بالرقم القومي والاوراق المطلوبة، يجب معرفة أن وزارة التضامن الاجتماعي، قد حددت شروط و معايير الانتفاع والقبول والتسجيل برنامج تكافل وكرامة، والمتمثلة في توافر البيانات المطلوبة للتقدم للبرنامج والتي تتضمن تفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة، أن تكون ليس لديها أي دخل شهري ثابت أو معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية ،.

الأوراق المطلوبة للتقدم لبرنامج تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الاوراق المطلوبة للتقديم ضمن المستفيدين، من برنامج تكافل وكرامة

1- صورة بطاقة الزوج والزوجة

2- صورة القسيمة

3- صورة شهادات ميلاد الزوج والزوجة والاولاد كمبيوتر

4- اثبات قيد من المدارس

5- صورة بطاقة التموين ان وجدت

الفئات المستبعدة من الاستفادة ببرنامج تكافل وكرامة

وتنحصر الفئات المستبعدة من برنامج تكافل وكرامة فى الاتي

1- المؤمن علي

2- مالك السيارة

3- مالك حيازة أرض

4- المدارس الخاصة

5- أصحاب المهنة الحرة والذين يمتلكون سجل تجاري أو بطاقة ضريبية

الاستعلام عن تكافل وكرامة

تستطيع المرأة المتزوجة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال الدخول عبر الرابط الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، https://tk.moss.gov.eg/، ثم ادخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة والضغط على زر استعلام.

رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

أسباب رفض دعم برنامج تكافل وكرامة

تسجيل شكوى تكافل وكرامة

وتستطيع المرأة المتزوجة تسجيل شكوى تكافل وكرامة من خلال ادخال الرقم القومي للشخص المستعلم، ثم الضغط على تسجيل شكوى، ثم يسجل البيانات المطلوب لمتابعة الشكوى وهي اختيار المحافظة، والإدارة الاجتماعية وقسم الشرطة التابع له المستفيد، يتم تحديد نوع الشكوى، وكتابة عنوان الإقامة، كتابة رقم التليفون المحمول للمستفيد، كتابة تفاصيل الشكوى، الضغط على كلمة تسجيل.