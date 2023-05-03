جدول امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي في قنا.. وفق الضوابط الجديدة

نحو أسبوع يتبقى على بدء امتحانات الصف الأول الثانوي العام في محافظة قنا، ويبحث آلاف الطلاب عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام 2023 الترم الثاني، لمعرفة المواعيد والمواد التي سيتم خوض فيها الامتحان، وفق الضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تطبقها مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، والمقرر لها أن تنطلق 10 مايو الحالي.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام بقنا

وتواصل «الوطن» تقديم خدماتها لكل المواطنين في محافظة قنا ومن بينهم طلاب المدارس والجامعات في المراحل المختلفة، وإليكم جدول امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي العام 2023 بقنا.

- الأربعاء 10 مايو 2023: اللغة العربية، من 9 إلى 12.

- السبت 13 مايو 2023: الرياضيات من 9 إلى 12.

-الإثنين 15 مايو 2023: الكيمياء، من 9 إلى 10:30، والجغرافيا، من 11 إلى 12:30.

-الأربعاء 17 مايو 2023: اللغة الأجنبية الأولى، من 9 إلى 11:30، والأحياء من 12 إلى 1:30.

- السبت 20 مايو 2023: الفيزياء، من 9 إلى 10:30، واللغة الأجنبية الثانية من 11 إلى 12:30.

-الإثنين 22 مايو 2023: التاريخ من 9 إلى 10:30، والفلسفة والمنطق من 11 إلى 12:30.

تعليمات جديد خاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني الثانوي العام

وأرسلت وزارة التربية والتعليم ، تعليمات جديد بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الاول الثانوي العام في محافظة قنا، وفق منشور رسمي.

-التنبيه مشددا على كافة الجهات المعنية، والإدارات التعليمية التابعة لمديريتكم بمراعاة الالتزام بمواعيد عقد الامتحانات

-يعد الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب، لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية

-الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير

-التكنولوجي بالمدرسة مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

-التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان، وذلك ضمانا لحق الطالب.

-يتم التنبيه مشددا على أن يكون الامتحان الورقي للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا منازل .. الطلاب الذين لم يتمكنوامن أداء الامتحان الكترونيا) هو ذات الامتحان الإلكتروني.

-بالنسبة لطلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصةبكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

- ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أي وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان بفرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش. يتم تصحيح الامتحانات الورقية داخل المدرسة في سرية تامة أسوة بما ثم في الفصل الدراسي الأول، مع التأكيد على إعلان النتيجة لجميع الطلاب (الكتروني (ورقي في آن واحد.

-إذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر يعقد له امتحان تكميلي في الجزء الذي تمت دراسته خلال هذا الفصل في نهاية العام الدراسي علب امتحان الفصل الدراسي الثاني، أما إذا وقع هذا التغيب عن امتحان الفصل الدراسي الثاني فيؤدى الامتحان في المواد التي تغيب فيها في هذا الفصل مع امتحان الدور الثاني ويكون امتحانه في الجزء من المنهج الذي تمت دراسته في الفصل الدراسي الثاني فقط في حال وجود أكثر من مادة امتحانية في اليوم الواحد وتغيب الطالب عن أداء امتحان المادة الأولى يحل له طالما أدى الامتحان في المادة الثانية لذات اليوم .

-اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان الكتروني ورقي) طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.