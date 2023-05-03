قرية إسبانية تعطي مكافأة مالية لكل طفل مولود.. تعاني من نقص سكاني

ينخفض عدد سكان بعض القرى في إسبانيا، بمعدل المواليد 1.35 ولادة لكل امرأة، وتشعر البلدات الصغيرة بالتأثير الأصعب لأن العديد من سكانها الأصغر سناً ينتقلون إلى المدن.

تفتخر إسبانيا الواقعة في جنوب أوروبا ببعض من أفضل الشواطئ في القارة والطعام الرائع والحياة الليلية والفن والهندسة المعمارية الرائعة.

حوافز لجذب سكان جدد إلى القرى

إذ أن بلدات الصغيرة تتأثر نتيجة قلة عدد سكانها، نتيجة لذلك تقدم العديد من المدن الصغيرة حوافز لجذب سكان جدد، يمكن أن تكون البرامج قصيرة الأجل، ولكن إذا كنت مجتهدًا، فقد تجد من يرغب في الدفع لك للانتقال إلى إسبانيا، فيما يلي اثنان للنظر فيهما:

بونجا: هذه القرية الصغيرة في منطقة جبلية في شمال إسبانيا تمنح الأزواج الشباب ما يقرب من 3600 دولار أمريكي للانتقال إلى هناك، كما ستحصل أيضًا على 3600 دولار أمريكي أخرى لكل طفل يولد في القرية.

زيستا: على الرغم من أنك لن تحصل على أجر مقابل الانتقال إلى هذه القرية، يمكنك الحصول على صفقة لا تصدق على الإيجار 120 دولارًا أمريكيًا شهريًا، بفضل جمعية الحي التي تحاول ملء بعض المنازل الشاغرة هناك والتي يزيد عددها عن 125 منزلًا.

ولسوء الحظ، يواجه الأجانب عمومًا صعوبة في الاستئجار في إسبانيا بسبب الأطواق البيروقراطية، على الجانب الإيجابي، لا توجد قيود على ملكية العقارات.