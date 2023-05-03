مدير خط نجدة الطفل لـ قصواء الخلالي: التحقيق في واقعة فيديو الأم وأبنائها

علق صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، على ما فعلته بلوجر بعد أن زعمت وجود علاقة غير مشروعة بين طفلها وشقيقته إذ ظهرت في مقطع فيديو رفقتهما، قائلا إن «البلوجر اعترفت بأنها تتربح من هذه الجريمة، وجرى تتبع مسارها حتى تم الوصول لرقم هاتفها ومقر سكنها، لتحقق من واقعة هتك عرض ربما تكون حقيقية».

ثراء غير مشروع

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن الجريمة البشعة التي ارتكبتها الأم والتي انتهكت فيها لآدمية أطفالها ضد مسمى الربح، ولكن هذا الربح شيء وثراء غير مشروع.

التعامل مع الطفل سيكون وفقاً للقانون

وأشار إلى أن خط نجدة الطفل تقدم ببلاغ ضد هذه الواقعة، ونيابة الخصوص تحقق في الواقعة، لافتا أن الأمر ما زال في التحقيقات بالنيابة العامة.

وأوضح أن التعامل مع الأطفال سيكون وفقا لقانون الطفل، ويولي خط نجدة الطفل بالمحافظات عبء إخراج الطفل الذي تعرض للخطر لنقله لمكان آمن بالاستعانة بالجهات المختصة.