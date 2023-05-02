وكيل «دفاع البرلمان» لـ قصواء الخلالي: منح الجنسية المصرية لن يكون على حساب الأمن القومي

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بموافقة المجلس على قانون الجنسية المصرية، محذرا من أن هناك جماعة تحاول أن تشوه كل شيء إيجابي للدولة المصرية، مشددًا على أن الدولة المصرية فيها مؤسسات وأجهزة معنية بالفحص وتطمئن الجمهور بأن القانون لن يمنح الجنسية لأي شخص حتى لو ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري، لكن هذا الأمر سيأتي وفقا لضوابط ولن يكون على حساب الأمن القومي المصري.

الأجهزة المصرية تعمل بمعايير عالمية

وأضاف «المصري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»: «الأجهزة المصرية تعمل بمعايير عالمية، كما أن تسهيلات الحصول على الجنسية المصرية في التعديلات القائمة بهذا القانون لن تكون على حساب الأمن القومي المصري لأنه خط أحمر وتحت دراسة مستفيضة».

شروط الحصول على الجنسية المصرية

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: «وضعنا ضوابط فيما يتعلق بالمبالغ والاشتراطات للراغبين من الأجانب في الحصول على الجنسية المصرية، فلو أن شخصا سيشتري عقارا لا يقل ثمنه عن 300 ألف دولار يمكنه الحصول على الجنسية المصرية ولكن سيتم ذلك وفقا لبعض الضوابط أو يمكن الدخول في مشروع استثماري لا يقل عن 350 ألف دولار أمريكي مقابل 100 ألف دولار يتم تخصيصها كإيرادات لا تُرد».