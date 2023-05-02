كشف ملابسات فيديو الاعتداء على شاب بالبحيرة.. مشاجرة بسبب خلافات مالية

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، ملابسات ما جرى نشره من تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى صفحات «فيس بوك»، متضمناً الادعاء بقيام بعض المواطنين بالاعتداء بالضرب على أحد الأشخاص وإحداثهم إصابة به باستخدام سلاح أبيض بشارع مسجد السد العالي بدمنهور في البحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 أبريل الماضي، تبلغ للأجهزة الأمنية بالبحيرة بحدوث مشاجرة بشارع السد العالي بدائرة قسم شرطة دمنهور، بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص وشقيقه «بائعان متجولان» مصابان بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم) - طرف ثان (أحد الأشخاص وآخرين) جميعهم مقيمون بدائرة القسم، تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصى لخلافات مالية بينهم، وجرى ضبط طرفي المشاجرة والأدوات المستخدمة في المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الطرف الثاني احتياطياً.