خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2023.. اعرف الشركة التابع لها

مع بداية كل شهر، يسعى المواطنون لمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري للخدمات المقدمة لهم من غاز ومياه وكهرباء وإنترنت وخلافه، لذا يبحث قطاع كبير منهم عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2023.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2023

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2023، حسبما أعلنتها شركة توزيع الكهرباء:

زيارة موقع وزاة الكهرباء من هنا.

- الوقوف على أيقونة خدمات واختيار الاستعلام عن الفواتير

- تظهر قائمة بشركات الكهرباء المتنوعة على مستوى الجمهورية

- اختر الشركة التي تتبعها

- ادخل قراءة العداد

- ادخل الكود الخاص بك

- اضغط استعلام

- يظهر لك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

وفي حالة عدم ظهور فاتورة للمشترك، يجب على صاحب الخدمة التأكد من صحة البيانات المقدمة واختيار الفرع، ورقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى ويمكن للمشترك أيضا الاستعلام من جديد.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2023 بفروع الشركات

والاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2023 يكون في أفرع شركات الكهرباء التالية:

- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

- شركة القناة لتوزيع الكهرباء

- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء