الاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر أبريل 2023 باسم المشترك

يسعى مشتركو شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى جميع المحافظات من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة بدءا من اليوم للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أبريل 2023 استعداد للدفع من خلال الطرق التي أتاحتها شركات توزيع الكهرباء.

الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أبريل 2023

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عددا من الخطوات يجب أن يقوم مشترك الكهرباء من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أبريل 2023 باسم المشترك، عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء https://www.eehc.gov.eg/eehcportal ، والضغط على قسم الخدمات، ثم الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة، وكتابة البيانات «الاسم بالكامل، والمحافظة التابع لها العميل، والرقم القومي المكون من 14 رقما، ورقم العداد المكون من 10 أرقام»، ثم الضغط على زر الاستعلام.

رسالة إنذار قبل نفاد رصيد الكارت لضمان استمرار الخدمة

وكشفت القابضة للكهرباء عن أنه يمكن للمشترك مستخدم العداد مسبوق الدفع معرفة الاستهلاك أولًا بأول من شاشة موجودة بالعداد توضح ما تبقى من الرصيد الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي الاستخدامات اليومية ومن ثم ترشيد الإنفاق بحسب الميزانية التي تخصصها لبند الكهرباء، مع إرسال رسالة إنذار قبل نفاد الرصيد لضمان استمرار الخدمة.