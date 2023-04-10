الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أبريل 2023 بشركة توزيع مصر الوسطى

يسعى ما يقرب من 4 ملايين و200 ألف مشترك واقعين بنطاق عمل شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى بمحافظات «الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد» في إجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أبريل 2023.

خطوات الاستعلام عن فاتورة أبريل 2023 بشركة توزيع كهرباء مصر الوسطى

وأعلنت شركة توزيع كهرباء مصر الوسطي عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون من مستخدمي عدادات الكهرباء التقليدية والميكانيكية القديمة في محافظات «الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد» للاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر ابريل 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية.

** الخطوة الأولى

وهي تتم من خلال اختيار القطاع التابع له «القطاع هو المحافظة التي تتواجد بها منزله أو نشاطه».

** الخطوة الثانية

تتم من خلال اختيار الفرع التابع له، وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى «الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك.

** الخطوة الثالثة

من خلال كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

الخطوة الرابعة

من خلال الضغط على «إظهار الفاتورة» وحينها ستظهر آخر فاتورة كهرباء وفاتورتان سابقتان ويمكن استعراضهما بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

إعادة إدخال الفرع ورقم الاشتراك بشكل صحيح

وأشارت شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى، عبر المنشور، إلى أنه إذا لم تظهر للمشترك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح، وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى ويمكن للمشترك أيضا الاستعلام من جديد.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لكل محافظة في نطاق عمل شركة مصر الوسطى

** يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة بني سويف من خلال الرابط التالي « http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx »

** يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة الفيوم من خلال الرابط التالي « http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx »

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى بمحافظة المنيا من خلال الرابط التالي « http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx»

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة أسيوط من خلال الرابط التالي " http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx"

- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد من خلال الرابط التالي " http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx"