دبلوماسي سوري سابق لـ«القاهرة الإخبارية»: مبادرات الصين لم تنجح إلا مع السعودية وإيران

قال بسام براندي، الدبلوماسي السوري السابق والباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن الوساطات الصينية لم تنجح خلال الثلاثين عاما الماضية، باستثناء تلك التي جرت بين السعودية وإيران.

الوساطة الصينية نجحت في تسوية الخلافات

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي عبر برنامج «مطروح للنقاش» على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الوساطة الصينية لتسوية الخلافات بين السعودية وإيران نجحت لرغبة الطرفين الإيراني والسعودي في إنجاح هذه الاتفاق فيما بينهما.

وأوضح أن المبادرات التي قدمتها الصين لحل الأزمات الدولية تنطلق أساسا من حساسية بكين تجاه مشاكلها الداخلية والخارجية، مستشهدا باتهام الغرب لبكين بأنها لا تحترم حقوق الأقليات المسلمة أو رغبة تايوان في الانفصال.

الصراع العربي الإسرائيلي

وبيّن أن الصين موجودة في الصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك في الأزمة الروسية الأوكرانية لكن بأفكار عامة دون آلية للحل السياسي.

يشار إلى غياب المبادرات الصينية حتى الآن عن تسوية الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.