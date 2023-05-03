إصابة 12 بينهم 7 أطفال في انقلاب ميكروباص بمركز ملوي جنوب المنيا

أصيب 12 شخصا بينهم 7 أطفال، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق السياحي، المؤدي لقرية تونا الجبل، في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

انقلاب ميكروباص في تونا الجبل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم 1534 ق ط ج، ميكروباص، بالطريق السياحي المؤدي إلى قرية تونا الجبل، في غرب مركز ملوي بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا بينهم أطفال وهم: إيمان محسن لبيب 28 عاما، مينا عوض 41 عاما، ونجله ديفيد 8 أعوام، استيفن شنودة سمعان 8 أعوام، مينا نادي سمعان 4 أعوام، دينا نادي رياض 6 أعوام، مارتن سمعان رزق 26 عاما، مصطفى محمد عمر 58 عاما، إنجي مصطفى محمد 6 أعوام، سندي شنودة سمعان 3 أعوام، شقيقتها كفين 4 أعوام، سارة إبراهيم يعقوب 29 عاما، وجميعهم يقيمون في مركز ملوي.

نقل المصابين إلى مستشفى ملوي

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مركز ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور، وتم التحفظ على السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.