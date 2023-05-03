ارتفاع عدد وحدات الطعام المتنقلة إلى 13 عربة في الأقصر

ارتفعت أعداد وحدات الطعام المتنقلة، بشارع مصر بشارع الجولي فيل بمنطقة العوامية جنوب الأقصر، إلى حوالي 13 عربة في وقت قياسي لم يتجاوز الأربعة أشهر، وسط إقبال كبير من شباب المحافظة على إقامة تلك الوحدات وسط تسهيلات كبيرة من مجلس المدينة، وذلك في إطار سعي الدولة لتشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتنفيذاً للقانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

إتاحة متنفس جديد لأهالي المدينة

وبدأت محافظة الأقصر، تطبيق هذه التجربة في مدينة الأقصر بشارع مصر، بعربة طعام واحدة منتصف شهر سبتمبر 2022، ثم توالت إقامة العديد من العربات حتى وصلت إلى 13 عربة طعام حتى الآن، بحسب بيان المحافظة، إذ وفر هذا المشروع فرص عمل جديدة للشباب، وإتاحة متنفس جديد لأهالي المدينة، من خلال منطقة عربات طعام بتصميمات حضارية مميزة تناسب الهوية البصرية للمحافظة، وتلتزم بأحكام القوانين وسلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات ومنع التلوث وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور ولا تتعارض مع النشاط السياحي بالأقصر، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

رسوم الإيجار كانت بسيطة

ويوضح عبد الحميد صلاح، صاحب عربة مشويات المتنقلة في شارع مصر بالأقصر، أنه كان في البداية مترددًا من الإقدام على هذا المشروع، لكنه وجد تسهيلات غير مسبوقة وتشجيع من مجلس المدينة في إصدار التراخيص والأوراق المطلوبة، ورسوم الإيجار كانت بسيطة، لافتا إلى أنه صمم العربة في مدينة الشيخ زايد وكلفته حوالي 200 ألف جنيه.

الأوراق وإجراءات الترخيص

وأضاف «صلاح» في تصريح لـ«الوطن»، أنّ الأوراق وإجراءات الترخيص كانت عبارة عن صورة بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية على أن تكون حديثة، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث، وشهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد استيفاء العربة لجميع الشروط الصحية وشهادة صحية لجميع العاملين.

الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد

وتابع أنّ مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا تسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بأحد طرق الدفع الإلكترونية، لافتًا إلى ضرورة موافقة الهيئة العامة لسلامة الغذاء على العربة طبقًا لاشتراطات الهيئة مع الالتزام بجميع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء.

وقال أحمد بكار، صاحب إحدى العربات بشارع مصر، إنه بدأ مشروعه منذ حوالي 5 أشهر، إذ اشترى العربة الخاصة ببيع الزلابية، مجهزة وفق المواصفات القياسية المطلوبة بمبلغ حوالي 12 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنّ الشارع يشهد إقبالًا متزايدا من المواطنين مع مرور الوقت وازدياد عدد العربات.