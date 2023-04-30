عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية تنصح المواطنين: «بلاش الصيفي»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ التقلبات الجوية ستستمر لفترة، لأننا ما زلنا في فصل الربيع، الذي يشتهر بتقلباته الجوية الحادة والسريعة، ففي اليوم الواحد، نتعرض لارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، وأحيانًا يحدث ذلك في الأسبوع الواحد، ناصحة المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة في فترات الليل: «من المهم ألا نرتدي ملابس صيفية الآن، وينصح أن نرتدي بملابس ربيعية وخريفية، وإذا كنا نخرج في فترة الليل أو الصباح الباكر، يجب أن نرتدي جاكت، خاصة أن شهر أبريل كله سيشهد تقلبات بين الارتفاع والانخفاض».

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، على قناة «DMC»: «منذ أمس وأول، هناك انخفاضات ملحوظة على مستوى درجات الحرارة في فترة النهار، وأيضا فترات الليل، بسبب كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، هذه الكتل منخفضة ومعتدلة في درجات حرارتها».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «هناك منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسط تحجب جزءً من أشعة الشمس وتساعد على الاحساس بانخفاض درجات الحرارة»، مشيرةً إلى أن البلاد سجلت أعلى قيمة عظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يستمر غدًا انخفاض درجات الحرارة، وأنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية، أي أننا بصدد أجواء ربيعية.