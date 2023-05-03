إصابة 4 أشخاص بينهم أشقاء في مشاجرة لخلافات المصاهرة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص أبناء عمومة بينهم شقيقان بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج إثر مشاجرة لخلافات المصاهرة، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة المنشاة بوجود مشاجرة ومصابين بناحية شارع صلاح سالم دائرة مركز المنشاة.

تفاصيل إصابات طرفي المشاجرة

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، وبالانتقال لموقع الحادث تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول «عمر ف ج ح» 30 عاما، عامل بمقهى مصاباً بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، وشقيقه «أنور ف ج ح» 31 عاما، عامل بمقهى، مصاباً بكدمات، ويقيمان بذات الناحية، وبين طرف ثان «حسام ا م ب» 19 عاما، حلاق، مصاباً بجرح قطعي باليد اليسرى، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم نقله للمستشفى المركزي لإسعافه وشقيقه «مصطفي ا م ب» سن 22 عاما حلاق ويقيمان ببندر المنشاة.

خلافات المصاهرة وراء الحادث

وبالبحث تبين أن الاثنين شقيقي زوجة الأول من الطرف الأول والطرفان أبناء عمومة وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض «شفرة حلاقة» موس، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الأول من الطرف الأول، الأول من الطرف الثاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد «احمد منصور» المحامي لـ«الوطن» بأن عقوبة الضرب تصل للسجن 3 سنوات.