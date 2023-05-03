ارتفاع تدريجي في الحرارة بجنوب سيناء.. دهب تسجل 23 درجة

بدأت درجات الحرارة بمحافظة جنوب سيناء في الارتفاع تدريجيا، إذ وصلت في مدينتي دهب وشرم الشيخ إلى 33 درجة مئوية خلال فترات النهار، كما تحسنت حالة الطقس على مستوى المدن، وسطعت الشمس فوق قمم الجبال صباح اليوم الأربعاء.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن حالة الجو في المدن مستقرة مع وجود رياح خفيفة تهب على بعض المدن، وسرعتها تصل إلى 26 كيلومتر في الساعة.

رياح شمالية غربية في طور سيناء

وقال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء، إن مناخ مدينة الطور مستقر وهو ربيعي معتدل طوال ساعات اليوم، وتنخفض الحرارة ليلا بمقدار 5 درجات تقريبا.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن درجة حرارة طور سيناء صباح الأربعاء بلغت 19 درجة مئوية، وتصل إلى 31 درجة خلال ساعات النهار، مشيرا إلى أن سرعة الرياح بلغت 26 كيلو متر في الساعة وهي رياح شمالية غربية، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة في الهواء لتصل إلى 61%.

وبلغت نسبة الرطوبة في الهواء 51% وسرعة الرياح 21 كيلو متر في الساعة وهي رياح شمالية وشمالية غربية غير مؤثرة على الرحلات البحرية في خليج العقبة.

مدينة دهب سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى المحافظة في الصباح حيث بلغت حرارتها 23 درجة، مدينة نويبع 21 درجة، طابا 19 درجة، رأس س سدر 17 درجة، سانت كاترين 12 درجة.