جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في محافظة السويس الترم الثاني

أصدرت مديرية التربية والتعليم، في محافظة السويس، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بمدارس الإدارات الثلاث، الجناين وشمال السويس وجنوب السويس، التابعة للمحافظة، كما أعلنت موعد إجراء وجدول امتحانات المستوى الرفيع، وقد حددت المديرية موعد انطلاق الامتحانات في يوم السبت 6 مايو 2023.

جدول امتحانات الصف الخامس في محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني

ووفقاً لإعلان مديرية التربية والتعليم، جاء جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي فى محافظة السويس على النحو التالى:-

السبت 6 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء مدة اللجنة ساعتين ونصف فترة أولى، الفترة الثانية التربية والدينية لمدة ساعة ونصف

الأحد 7 مايو : العلوم لمدة ساعة ونصف فترة أولى، والمهارات المهنية، لمدة ساعة ونصف فترة ثانية.

الاثنين 8 مايو: مادة الدراسات ومدة اللجنة ساعة ونصف فترة أولى، والفترة الثانية ict لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 9 مايو :اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف

الأربعاء 10 مايو : امتحان مادة الرياضيات مدة اللجنة ساعة ونصف

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ووجهت مديرية التربية والتعليم، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يتم التصحيح بشكل يومي حتى يتم الانتهاء من كل الامتحانات، ومنع حيازة التليفونات المحمولة، للطلاب والملاحظين.