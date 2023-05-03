مصرع مراهقة مجهولة الهوية سقطت من أعلى عقار في السيدة زينب

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة مراهقة سقطت من أعلى عقار بالسيدة زينب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابه العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة انتداب رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات الجثة ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام، تمهيدا لكشف هويتها، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار الذي شهد الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بسقوط مراهقة من أعلى عقار

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بسقوط مراهقة من أعلى عقار في حي السيدة زينب ووفاتها في الحال، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين العثور على جثة مراهقة في العقد الثاني من العمر، ومجهولة الهوية، ولا تحمل أي بيانات تدل على هويتها، وبالفحص تبين ارتدائها كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، بالإضافة الي إصابتها بنزيف خارجي، وتم تحرير محضر بالواقعة