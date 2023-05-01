استقرار سعر الذهب اليوم الاثنين 1-5-2023 في الصاغة.. عيار 21 بكام؟

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 1-5-2023 في الصاغة، استقرارا خلال بداية التعاملات، إذ جاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق بـ2640 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً الذي يصنع منه السبائك الذهبية بـ3017 جنيهًا، وفي السطور التالية تفاصيل أسعار الذهب.

وبالنسبة لسعر الذهب اليوم الاثنين 1-5-2023 في الصاغة، خلال بداية التعاملات، شهد استقرارا في ظل تقلبات الأسعار هذه الفترة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وعن سعر جرام الذهب عيار 24، سجل 3017 للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، وصل إلى 2640 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بـ2263 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1760 جنيهًا، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 1509 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وسعر جنيه الذهب اليوم الاثنين 1-5-2023، وصل إلى 21120 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسعر الذهب عالميًا، أي الأونصة بـ1990.35 دولارًا أمريكيا.