أهم 10 تصريحات تلخص اجتماع شعبة الذهب.. مبادرة ونصائح

خلال اجتماع شعبة الذهب في مصر أمس الأحد، جرى مناقشة العديد من الأمور المهمة، فضلا عن تقديم النصائح للمواطنين، لتجنب التعرض لأية مشكلة، وإعلان بعض التصريحات، وهو ما نرصده في السطور التالية.

بحسب المؤتمر الصحفي، نرصد أهم التصريحات الخاصة باجتماع شعبة الذهب في مصر، كالآتي:

أبرز تصريحات اجتماع شعبة الذهب اليوم

- إطلاق مبادرة مدتها شهر تقريبا، بخصومات لأسعار مصنعية المشغولات، لتقليل الضغط على شراء السبائك الذهبية، وربما تمتد لأكثر من شهر بحسب رؤية المصانع المنتجة والتجار.

- تناشد شعبة الذهب المواطنين بشراء المشغولات، والاستمتاع والاستفادة منها، من خلال الزينة وذلك بدلًا من تخزين السبائك الذهبية فقط.

- قال هاني جيد رئيس شعبة الذهب، إن شراء المشغولات سيعمل على انخفاض الضغط على سعر الذهب، والبُعد بشكل مؤقت عن شراء السبائك والجنيهات الذهبية.

- الطلب متزايد بشكل كبير جدا على السبائك الذهبية والمعروض يتقلص ويقل لذا حدث ارتفاع في الأسعار فوق 2800 جنيهًا غير مبرر.

- مناقشة اقتراح إعفاء جزء من ذهب القادمين من الخارج من الرسوم الجمركية.

ملخص تصريحات شعبة الذهب

- وذكرت شعبة الذهب أن تسعير الذهب مقابل 50 جنيهًا للدولار أمر غير صحيح.

- الدولار حاليًا خارج معادلة التسعير لأن عوامل العرض والطلب هي المتحكم الآن في سعر الذهب.

- شعبة الذهب تهدف إلى تقريب سعر مصنعية المشغولات إلى سعر مصنعية السبائك الذهبية.

- نصائح بعدم الاستعجال في شراء وبيع الذهب، والتأني جيدا وتؤكد شعبة الذهب على أهمية الاستثمار بشكل مدروس وطويل الأجل.

- حذرت مصلحة الدمغة والموازين من التهافت على شراء الذهب أوقات ارتفاع الطلب.