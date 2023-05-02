«الأرصاد»: ارتفاع في الحرارة ورياح مثيرة للرمال تؤثر على حالة الطقس غدا

عدد من الظواهر الجوية تشهدها حالة الطقس، غدًا الاربعاء، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ تشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، شبورة مائية في الصباح الباكر، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مثيره للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ حالة الطقس غدا ستظل متأثرة بالمنخفض الجوي الحار، الذي يضرب البلاد حاليًا، إذ يكون الطقس حارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الغربية وصولًا إلى جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فى حين يصبح الطقس مائلًا للبرودة على أغلب الأنحاء مع بداية ساعات المساء.

درجات الحرارة غدًا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 31 - 15

- العاصمة الإدارية 32 - 15

- أكتوبر 31- 15

- بنها 30- 15

- دمنهور 30- 15

- وادي النطرون 29 - 15

- كفر الشيخ 28- 16

- المنصورة 28- 16

- الزقازيق 28 - 15

- شبين الكوم 27- 15

- طنطا 27- 15

- دمياط 22- 16

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 27- 14

- السويس 28- 16

- العريش 23- 13

- رفح 23- 12

- رأس سدر 28- 14

- نخل 26- 7

- كاترين 25- 05

- الطور 29- 19

- طابا 22- 18

- شرم الشيخ 30- 20

- الإسكندرية 27- 16

- العلمين الجديدة 26- 16

- مطروح 26- 16

- السلوم 29 - 15

- سيوة 22- 13

- رأس غارب 30 - 19

- الغردقة 31- 20

- سفاجا 30- 21

- مرسى علم 31- 19

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 28- 20

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 27 - 20

- الفيوم 29- 14

- بني سويف 30- 14

- المنيا 31- 14

- أسيوط 32- 15

- سوهاج 33- 16

- قنا 34 17

- الأقصر 34- 18

- أسوان 35- 19

- الوادي الجديد 34- 15

- أبوسمبل 33- 19