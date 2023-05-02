أسماء المصابين في حادث طريق «الإسماعيلية - بورسعيد».. بينهم سيدتان

شهدت مستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع وصول المصابين في حادث طريق الإسماعيلية بورسعيد إلى المستشفى عصر اليوم.

واستدعت إدارة المستشفى استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والعظام، إلي قسم الطوارئ مع وصول 7 مصابين في حادث طريق الإسماعيلية بورسعيد بينهم سيدتين ووجود حالات خطرة في الحادث.

أسماء المصابين في حادث طريق الإسماعيلية بورسعيد

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة كلاً من هالة رمضان محمد إسماعيل 50 سنة مقيمة في حي السلام مصابة ب اشتباه كسر بالعمود الفقري وروان سالم محمد 20 سنة مقيمة في القنطرة غرب مصابة باشتباه كسر بلوح الكتف الأيمن مع سحجات وكدمات بالجسم و عبير احمد عبدالخالق 38 سنة مقيمة في القنطرة غرب مصابة باشتباه كسر بلوح الكتف الأيمن مع سحجات و كدمات بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة سليم سالم محمد 42 سنة مقيم في منطقة الكيلو 14، ومصاب بكسر مضاعف بالذراع الأيمن مع جرح قطعي بفروة الرأس ورائد منصور محمد 27 سنة مقيم في منطقة نمرة 3 ومصاب بجرح قطعي 5 سم بفروة الرأس وأحمد إسماعيل موسى 28 سنة مقيم في القنطرة غرب ومصاب بكدمة بالجبهة ومحمد عبدالحليم محمد التهامي 30 سنة مقيم في حي السلام ومصاب بسحجات و كدمات بالظهر