«التنمية الحضرية»: المناطق غير المخططة تمثل 37% من الكتلة العمرانية

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية أن المناطق غير المخططة، هي المناطق التي نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط، حيث نشأت هذه المناطق نتيجة لعدم الوفاء بمتطلبات التنمية العمرانية في المدن والقرى، وتبلغ كثافتها السكانية حوالي 500 شخص/ فدان، وترتفع مبانيها بمعدل يتراوح من 2 إلى 14 دورا، وتوفر الحد الأدنى من السكن الآمن، لكن تتطلب تنمية متوسطة وطويلة الأجل.

مساحة المناطق غير المخططة تبلغ نحو 152 ألف فدان

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ إجمالي مساحة المناطق غير المخططة تبلغ نحو 152 ألف فدان، حيث تمثل 37 % من الكتلة العمرانية بالمدن، وتم تنفيذ 4595 فدانا، وجارٍ تنفيذ 10 آلاف و47 فدانا؛ ليصبح متبقي 137 ألفا و358 فدانا.

وأوضح «صديق» أن أعمال تطوير المناطق غير المخططة، تقوم على رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، وإعادة تطوير المرافق وتجديدها، وإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية، وإقامة شبكات مكافحة الحريق.

تنفيذ 4 آلاف و595 فدانا

وأضاف رئيس الصندوق أنه من نماذج مشروعات المناطق غير المخططة، تطوير منطقة المنتزه بدمياط، تطوير 3 مناطق بشبين الكوم بالمنوفية، «منطقة قبلي ومنطقة بحري ومنطقة العزبة الغربية»، والتي يقارب عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة تشتمل على ما لا يقل عن 50 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى مشروعات القلقان ومشربية غيث والشيخ ميمون - محافظة الوادي الجديد، مشروع منطقة أبوهلال - محافظة المنيا، مشروع صندفا وأبوشاهين - مدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية، مشروع تطوير 7 مناطق - مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر «الأمل - الملاحة - العفش - مجاهد - الميناء - العرب - السوق».