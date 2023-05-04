تفاصيل الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات.. اعرف الخطوات

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، الاستعلام عن مدد الاشتراك فى التأمينات، للمؤمن عليهم، ضمن الخدمات الإلكترونية التى وفرتها الهيئة، إذ يبلغ عددهم نحو 14 مليونا و335 ألف مواطن، فضلا عن أصحاب المعاشات، البالغ عددهم 11 مليونا.

كيفية الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات

وعن الاستعلام عن مدد الاشتراك فى التأمينات أوضحت أنه يجري اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من هنا

- اختيار خدمة المؤمن عليه، ثم اختيار الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات.

- يطلب منك إدخال الرقم القومي وكلمة المرور ثم تسجيل الدخول، فى حالة إذا كان مستخدما للموقع الإلكتروني ومسجلا بالفعل، وإذا لم يكن مسجلا فعليه تسجيل بياناته كمستخدم.

إتاحة خدمات تأمينية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات

وأشارت «التأمينات» الاجتماعية، إلى إتاحة خدمات تأمينية أخرى مثل:

- الاستعلام عن الرقم التأميني.

- الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

- الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

- الاستعلام عن بيانات «مركبة أو أكثر» للمالك.

- الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.