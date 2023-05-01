من هم المستفيدون من صرف «منحة الوفاة» ومتى تصرف؟.. «التأمينات» توضح

«منحة الوفاة»، تعني المنحة التي تصرفها هيئة التأمينات الاجتماعية، عند وفاة صاحب المعاش، إذ تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة صاحب المعاش عقب وفاته، وذلك بواقع معاش 3 أشهر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، المستفيدين بصرف «منحة الوفاة» والمستندات المطلوبة لصرفها وموعد استحقاقها، وفقا لما صدر عن هيئة التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

المستفيدون بصرف «منحة الوفاة» بعد وفاة صاحب المعاش

وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية، عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة وهي ما تعرف بـ«منحة الزواج»، بواقع معاش 3 أشهر تصرف بالترتيب الآتي:

‌- الأرمل أو الأرملة.

* وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي.

- إذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد.

- إذا لم يوجد صرفت إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

موعد صرف «منحة الوفاة»

وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ​يجب أن يتم صرف نفقات «منحة الوفاة»، خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويشترط للحصول على «منحة الوفاة» وفاة صاحب المعاش.​

خطوات صرف «منحة الوفاة» والمستندات المطلوبة

- التوجه للمنطقة المتواجد بها ملف المعاش.

- تقديم طلب لصرف مصاريف الجنازة مرفقًا به:

1- صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.

2- النموذج المحدد أو طلب صرف مصاريف الجنازة​.