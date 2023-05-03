أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق والمحلات.. الفراخ البيضاء بـ67 جنيها

تباينت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-5-2023 في الأسواق والمحلات، بالنسبة للفراخ البيضاء بين 67 جنيهًا و68 جنيهًا في أرض المزرعة ويتراوح سعر الدواجن الساسو بين 80 جنيهًا و82 جنيهًا، والفراخ البانيه بين 150 و170 جنيهًا، بحسب بيانات بورصة الدواجن، وزكريا صبري عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وبالنسبة لأسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-5-2023 في الأسواق والمحلات، تراوح سعر الشيش طاووق بين 160 و180 جنيهًا، وكيلو الأوراك بين 75 و82 جنيهًا، بحسب عضو شعبة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم، أسعارًا تراوحت بين 67 جنيهًا و68 جنيهًا، في أرض المزرعة، ويصل السعر للمستهلك لنحو 75 جنيهًا حسب المنطقة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم، يباع الكتكوت بأسعار تتراوح بين 5.25 جنيه و5.75 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و7.25 جنيه، والكتكوت ساسو بيور بـ7.5 و8.5 جنيه، والكتكوت الساسو بين 6.5 و7.5 جنيه، وكتكوت هجين بين 6.25 و6.75 جنيه، وفقا لعضو شعبة الدواجن.

أسعار البيض اليوم

وبالنسبة لـ أسعار البيض اليوم، يتراوح سعر البيض الأبيض بين 100 و100.75 جنيه، والبيض الأحمر بين 100 و100.75 جنيه، في أرض المزرعة، والبيض البلدي يتراوح سعره بين 94 و95 جنيهًا.