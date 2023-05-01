قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن اليوم الاثنين 1-5-2023 في الأسواق والمحلات، تتراوح ما بين 63 و 65 جنيها وذلك للدجاج الأبيض داخل المزرعة، وتتراوح للمستهلك ما بين 73 و 75 جنيها كما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي داخل المزرعة 100 جنيها وتصل للمستهلك بـ110 جنيهات.

توقعات بالتراجع الفترة الحالية

وأضاف «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن شهر رمضان الماضي شهد اقبالا كثيفا من جانب المواطنين على شراء الدواجن لذلك تشهد الفترة الحالية تراجع ملحوظ من المواطنين على شراء الدواجن مما يزيد احتمالية تراجع الأسعار الفترة الحالية.

أسعار الدواجن

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الدواجن اليوم الأثنين 1-5-2023 في الأسواق والمحلات تسجل 65 جنيها بالنسبة للفراخ الأمهات في المزرعة والتنفيذ الفعلي يتراوح ما بين 71 و 73 جنيها كما يبلغ سعر الفراخ الساسو أرض مزرعة 76 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

وتابع أن كيلو البانية يتراوح اليوم ما بين 140 و170 جنيها كما يتراوح كيلو الشيش طاووق ما بين 150 و180 جنيها ويبلغ سعر كيلو الأوراك 75 جنيها، بينما يبلغ سعر الدبابيس 80 جنيها.