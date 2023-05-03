تجديد حبس ترزي متهم بقتل صبي بالجيزة 15 يوما على ذمة التحقيقات

جدد قاضي المعارضات حبس «الترزي» المتهم بقتل صبي داخل محل عمله بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد القبض عليه والتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم بارتكابه للجريمة، مشيرًا الى أنه لم يكن يقصد قتله حينما ألقى عليه «المقص» من الخلف، ولكن ذلك تسبب في إصابة المجني عليه بجرح ونزيف ما أدى إلى مقتله.

وفي جلسة التحقيق السابقة، أمرت جهات التحقيق بحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة ونقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

بلاغ بالواقعة

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد بمقتل طفل 12 سنة، يعمل لدى ترزي، على يد صاحب العمل 38 سنة ترزي ومقيم دائرة المركز، بسبب خطأ الطفل في العمل، على إثره قام صاحب العمل بإلقاء «مقص» عليه من الخلف، ما أصابه بجرح نافذ بالظهر ونزيف ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه.

وتم القبض على المتهم وبمواجهته أمام اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد وأنه كان ينوي تأديبه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

وعن العقوبة المتوقعة، وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات قال أحمد عزت، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».