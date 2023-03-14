رئيس جهاز «النوبارية» يتفقد المشروعات التنموية في المدينة

أجرى المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، ومديرو الإدارات التنفيذية ومسؤولو الجهاز، جولة ليلية، لمتابعة أعمال الخدمات والمرافق بالمدينة، حيث استهل الجولة بزيارة معرض أهلا رمضان، لمتابعة توافر المنتجات بأسعار مناسبة للجميع وبجودة عالية.

رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة يتفقد مشروعات الإسكان

كما تفقد رئيس جهاز النوبارية الجديدة ومرافقوه، مناطق «ابني بيتك أ، ب، ج»، مؤكدا سعي الجهاز لاستمرار عمل منظومة النظافة بكفاءة عالية ليل نهار، حفاظا على النظافة العامة، كما وجّه بإصلاح أعطال الإنارة التي تحدث فورا حفاظا على الأمن والسلامة.

ثم تفقد رئيس الجهاز، منطقة الـ20 عمارة، ووجّه بالمضي قدما في تنفيذ خطة الدولة في المحافظة على كل قطرة مياه، وعدم الري إلا بالمياه العكرة المخصصة لذلك.

وتفقد المهندس أحمد إسماعيل، أعمال تجديد السوق بموقعها الجديد وبنظام سيجعل من السوق مظهرا حضاريا يليق بالنوبارية وأهلها، مؤكدا حرص جهاز المدينة على رفع كفاءة جميع الخدمات والمرافق بمدينة النوبارية الجديدة.

وفي ذات السياق، واصل رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، جولاته التفقدية، مع مسؤولي الجهاز، لمتابعة أعمال «الكهرباء ـ الزراعة ـ النظافة ـ الطرق ـ التشغيل والصيانة ـ تنسيق الموقع العام والميادين».

وتفقد المهندس أحمد إسماعيل، أعمال تنسيق الموقع العام لنزلة كوبري المشاه، ووجّه الإدارة المعنية بعمل مخطط لتنسيق وتطوير منطقة الموقف، ومتابعة الأعمال التي تتم بعمل باكيات خرسانية بحرم خط سوميد لاستغلالها في مجالات كثيرة، والمرور على المناطق الخدمية، ومنها منطقة السجل المدني بالألف وحدة، كما وجّه بتنسيق المنطقة وعمل مناطق انتظار للمواطنين وممرات آمنة لهم.

وتابع رئيس جهاز مدينة النوبارية، سير العمل بمواقف السيارات للتأكيد على تطبيق التعريفة المقررة للركوب، سعيا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمدينة حتى تظهر بالمظهر الحضاري اللائق، موضحا أنّه في حالة وجود أي شكاوى أو مقترحات من المواطنين يتم التواصل مع غرفة الطوارئ واتساب على الرقم 01102656182.