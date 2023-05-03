جهاز دمياط الجديدة: زيادة منافذ شحن العدادات مسبقة الدفع في الأحياء

كشف الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء جهاز مدينة دمياط الجديدة والنائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عن خطة مجلس الأمناء في دعم الصناعة الوطنية، وفي إطار توجّهات القيادة السياسية بسرعة دوران عجلة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الإستيراد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة بحضور المهندس محمد خلف الله الرئيس الجديد لجهاز المدينة والمحاسب عبد الحميد السنباطي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان أمين سر المجلس، ومعاوني رئيس الجهاز والإدارات المعنية.

ضرورة الارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين

وشدد رئيس المجلس على ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين الحكومية، والتي تأتي على رأس أولويات مجلس الأمناء في ظل خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية ومبادرة حياة كريمة.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الأمناء أنه في مجال الكهرباء تم مناقشة مشكلات الكهرباء بالمدينة ومنافذ شحن العدادات مسبقة الدفع وسرعة إنهاء تلك الإجراءات، وزيادة منافذ الشحن مع وجود أفراد بأجهزة متنقلة بأحياء المدينة.

من جهة أخرى، أكد المهندس محمد خلف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ضرورة تعميق التعاون بين الجهاز ومجلس الأمناء من أجل دعم كل محاور والتنمية بالمدينة، مشيرا إلى أن جهاز المدينة له خطة عمل بروح الفريق الكامل، وجار استعراض الملفات الخاصة بالمدينة للعمل على سرعة تنفيذها.

وناقش مجلس الأمناء خلال اجتماعه في ملف الصحة الطلب المقدم من الدكتور عميد كلية طب الأزهر، لشراء عدد 3 وحدات غسيل كلوي أطفال بالمركز الإسلامي لخدمة المرضى من سكان المحافظة وقد وافق المجلس على دعم الوحدة لخدمة أبناء المدينة وضواحيها.