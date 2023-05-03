موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي.. اللغة العربية 6 مايو

أعلنت المديريات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023، المقرر لها البدء يوم السبت الموافق 6 من شهر مايو، مشددة على ضرورة التزام المدارس بمواصفات الورقة الامتحانية.

كما شددت على ضرورة الابتعاد عن الأجزاء المخصصة للتعلم الذاتي والاطلاع، وصياغة الأسئلة بشكل دقيق وسليم، ويناسب متويات الطلاب المختلفة، وترصد «الوطن» في السطور التالية، موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 للفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023

- يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة التربية التربية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف الساعة وامتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف الساعة.

- يوم الإثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة ict لمدة ساعة ونصف الساعة.

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف الساعة.

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف الساعة.

موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023

ووجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائى 2023، وهي تجهيز غرفة عمليات معدة خصيصا لتلقى أي احداث تقع أثناء تأدية الامتحان في اللجان، بهدف الوصول إلى أعلى درجات السلامة والحماية والأان للطلاب والعاملين بالمدار والعملية الامتحانية.

وشددت المديريات التعليمية على تأمين الورقة الامتحانية، الخاصة بامتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023، والتأكد من توفير تجهيزات اللجان الامتحانية ومتابعة ذلك بصفه مستمرة وشخصية من جانب مديري المدارس.