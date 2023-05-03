رئيس «الشيوخ» ينعى المستشار عبدالله عصر: فقدنا شخصية ثرية بعلمها وخبراتها

نعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق والذي وافته المنية اليوم

وأكّد «عبدالرازق» أنَّ مجلس الشيوخ فقد قامة كبيرة وشخصية ثرية بعلمها وخبراتها، مضيفًا أنَّه يشعر بعميق الأسى والحزن على الفقيد الراحل صاحب النشاط البارز والهمة العالية والخبرات القانونية والتشريعية والتي لمسها الجميع خلال فترة رئاسته للّجنة، وما قدمه من عمل وجهد يعكس مدى إخلاصه وحبه لبلده بكل المناصب التي تولاها.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.