«النقل» تكشف تفاصيل تطوير ورش العباسية للسكك الحديدية

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن تفاصيل زيارة المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، ورئيس فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية، وخبراء من فويست ألبين النمساوية لورش العباسية المتخصصة في إنتاج مفاتيح السكك الحديدية، تمهيدا لبدء استلام فويست البين مصر الورشة والبدء في إنتاج المفاتيح.

وأوضح التقرير أنّهم تفقدوا أقسام الورشة المختلفة، ومشاهدة كافة مراحل الإنتاج والمعدات الموجودة، إذ ستقوم شركة فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية، برفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بالورشة لتحويله إلى خط إنتاج حديث، مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية، لضمان جودة المنتج وللوصول إلى متوسط إنتاج 300 مفتاح سنويا، طبقا للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى إنشاء خط جديد حديث مزود بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية، لإنتاج مفاتيح شبكة القطار الكهربائي السريع، وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها، تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية.

وأكد التقرير صدور توجيهات بضرورة مراعاة الجودة العالية في كافة مراحل التصنيع، والتدرج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية، لتصل إلى أعلى نسبة من التصنيع المحلي بنهاية التحديث للورشة، كإحدى الخطوات الهامة في مجال توطين صناعة النقل في مصر، والتي وجهت بها القيادة السياسية.

مزايا التعاون مع فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية

وذكر التقرير أنّ هذا التعاون مع فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية ممثل فويست البين النمساوية، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسة بالتطوير والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية، وفقا لأحدث النظم العالمية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي والمصري في كافة المشروعات، وتوطين صناعة إنتاج تفريعات السكك الحديدية بمصر.

كما يسهم التعاون في نقل الخبرة للعاملين المصريين لإنتاج المفاتيح بالجودة والكفاءة العالية، بالإضافة إلى الحد من الشراء بالعملة الصعبة، والإعتماد على الجنيه المصري، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من المفاتيح، خاصة مع زيادة حجم الطلب عليها، بالتوازي مع التوسع في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، سواء لتحديث الـ10 آلاف كيلومتر سكة حديد الحالية، وازدواج وتطوير نظم الإشارات لعدد كبير من خطوط الهيئة الحالية، أو لشبكة القطارات الكهربائية السريعة، أو لمشروعات مترو الأنفاق الجاري تنفيذها، والانطلاق لتصدير تلك المنتجات إلى الدول الأفريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج.

وأكد أنّ هذه الشراكة هي نموذج ناجح للتعاون مع مشغلين قطاع خاص دوليين، ضمن خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من ورش وقطاعات السكك الحديدية، وصولا لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام، الذي ينقل الملايين من الركاب سنويا، والحفاظ على ممتلكات وأصول المرفق وتعظيم موارده.

كل ما تود معرفته عن شركة فويست ألبين النمساوية

يذكر أن شركة فويست ألبين النمساوية، هي أحد أكبر الشركات على مستوى العالم في إنتاج مفاتيح السكك الحديدية بكافة أنواعها «ديزل – كهربائي»، إذ يصل إجمالي حجم الأعمال السنوية للشركة إلى 15 مليار يورو، وتحتوى على 66 فرعا على مستوى العالم، و50 ألف موظف.