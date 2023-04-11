«النقل»: إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية في العباسية

أكدت وزارة النقل، أنّ القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات الوزارة، سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات النقل.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أنّ التعاون مع القطاع الخاص يتم في إدارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات، بما يرفع مستوى العاملين بالسكة الحديد وزيادة الإنتاجية ونقل البضائع، ويؤدي إلى زيادة موارد الهيئة وزيادة الناتج القومي.

التعاقد مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل قطارات البضائع

وأكد التقرير أنّه يتم التعاون مع القطاع الخاص في إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية بالعباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية لتوفير العملة الصعبة ونقل الخبرة والمعرفة للجانب المصري - التعاقد مع تحالف شركات «الغرابلي – ثري إيه إنترناشيونال» لإدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية، لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية، وتقديم خدمة نقل البضائع من الباب للباب بما له من مردود إيجابي على المستوى القومي.

إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز

كما يتم التعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات «أبيلا مصر» لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لافتا إلى بعض المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها للإدارة والتشغيل مثل إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز بالسكك الحديدية 6 قطارات تالجو.