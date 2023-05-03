30.5 مليون جنيه إيرادات فيلم «هارلي» بعد 13 يوما من عرضه بدور السينما

استطاع فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان أن يحافظ على نجاحه بين الأفلام الأخرى المنافسة، فظل محتفظ بالمركز الأول كإجمالي إيرادات أسبوعياً بين الأفلام الأخرى المنافسة بموسم عيد الفطر المبارك.

فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان

وعلى الرغم من مرور ما يقرب من 13 يوماً فقط على عرض فيلم هارلي، إلا أن إيراداته وصلت إلى 30 مليونًا و505 آلاف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

وأضاف «الدفراوي»، أنَّ إيرادات الأفلام بدأت في التراجع تدريجياً مع انتهاء إجازة عيد الفطر وانطلاق موسم الامتحانات، لافتاً إلى أنَّ الإيرادات عامة متوسطة مقارنة بارتفاع تكلفة صناعة الأفلام بالتزامن مع ارتفاع قيمة الدولار.

وتدور قصة فيلم هارلي في إطار تشويقي اجتماعي، حول شاب يتعلم في الخارج، وينضم إلى أحد العصابات ويصبح في فترة قليلة أحد أبرز عناصر العصابة.

أبطال فيلم هارلي

ويشارك الفنان محمد رمضان في بطولة فيلم هارلي عدد كبير من الفنانين منهم مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.