فيلم هارلي لمحمد رمضان يكسر حاجز الـ30 مليون في دور العرض

نجاح كبير حققه فيلم هارلي لمحمد رمضان، إذ استطاع الفيلم أن يحقق أمس 532 ألف جنيه بدور العرض، بعد منافسة الفيلم لعدد من الأفلام الأخرى بموسم عيد الفطر المبارك، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم هارلي لمحمد رمضان

وجاء إجمالي إيرادات فيلم هارلي لمحمد رمضان، ما يقرب من 30 مليون جنيه بدور العرض، منذ طرحه بموسم عيد الفطر المبارك، حيث ينافس رمضان عدد من الأفلام الأخرى بدور العرض، وهي 6 أفلام أخرى منها «يوم 13، بعد الشر، ابن الحج أحمد، رمسيس باريس، وغيره من الأفلام الأخرى».

تدور قصة فيلم هارلي في إطار تشويقي اجتماعي، حول شاب يتعلم في الخارج، وينضم إلى أحد العصابات ويصبح في فترة قليلة أحد أبرز عناصر العصابة.

أبطال فيلم هارلي لـ محمد رمضان

ويشارك الفنان محمد رمضان في بطولة فيلم هارلي عدد كبير من الفنانين منهم مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.