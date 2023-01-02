توفيق عبد الحميد يعلن شرطه للعودة إلى التمثيل.. «عملية في العمود الفقري»

أعلن الفنان توفيق عبد الحميد شرطه في حالة قبوله أدوار فنية من جديد، مشيرًا إلى أن مهنة التمثيل شاقة، وهو لازال يعاني من مشكلات في العمود الفقري، بعد انتهاء تصوير آخر أعماله الفنية «يوتيرن».

توفيق عبد الحميد يعلن شرطه للعودة إلى التمثيل

وكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «بصراحة، أنا مش هقدر أتصدى لمهنة التمثيل الشاقة إلا إذا عملت عملية جراحية في العمود الفقري ونجحت».

وأضاف: «كل ما اتشجع ألاقي اللى يخوفني، ربنا كريم ويهديني للصواب».

شكوى توفيق عبد الحميد من العمود الفقري

ما زال الفنان توفيق عبد الحميد يعاني من آلام العمود الفقري، ويخضع للعلاج من قبل الأطباء، ومؤخرًا شارك جمهوره آلامه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.. عبارة كانت أمي الله يرحمها ترددها كثيرًا ورغم أن شقيقاتي الثلاث طبيبات لم أكن أهتم بعبارة أمي ولا بنصائح شقيقاتي.. أعلم الآن لماذا كان الكبار يرددون دائمًا مش عايز غير الصحة والستر، خلوا بالكم من صحتكم، وربنا ينعم عليكم جميعا بالصحة والستر».

وسبق وكشف حقيقة رجوعه في قرار اعتزاله، نافيًا الأخبار المتداولة حول تعاقده على أحد الأعمال الفنية، خلال الفترة الأخيرة الماضية، قائلًا: «مش عارف الكلام ده جه منين، أكيد لو اتعاقدت هقول والناس كلها هتعرف».