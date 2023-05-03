تفاصيل ضبط مرتكب واقعة مقتل شخص في الإسكندرية: مشاجرة وسرقة وضرب

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثمان لشخص داخل (2 جوال بلاستيكي)، وتمّ تشكيل فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية لتحديد هوية الجثة وتبين أنَّه (عامل بمقهى)، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه (عامل - مقيم برفقة المتوفى بشقة مستأجرة).

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه حال تواجده بالشقة المستأجرة رفقة المجني عليه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي على المجني عليه بالضرب بالأيدي حتى سقط مُغشياً عليه واستولى على (شاشة – وحدة حاسب آلي ولوحة المفاتيح الخاصة بها - مبلغ مالي من حافظة نقود المجني عليه) وانصرف وفي وقت لاحق عاد للشقة مرة أخرى ووضع الجثمان بجوال وإلقاه بمكان العثور المُشار إليه، كما أرشد عن المسروقات.