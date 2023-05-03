مصرع شاب سقط من «بلكونة» في ظروف غامضة بمدينة نصر

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب سقط من بلكونه منزله في مدينة نصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

وتلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب جثة هامدة بادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب ثلاثيني.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم ونزيف داخلي، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

وجار تكثيف الجهود من قبل مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر للوقوف على أسباب الواقعة.