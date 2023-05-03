دعاء خاشع بصوت نادية عمارة عبر قناة الناس.. «نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا»

عرضت قناة الناس دعاء خاشع بصوت الداعية الإسلامية نادية عمارة، بعنوان: «يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا.. اللهم أمين».

دعاء بصوت نادية عمارة

وقالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية: «يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلالة والإكرام والإنعام، اللهم إنا نسألك يا الله بأنك أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا، وتشفي مرضانا، وترحم موتانا وتستجيب دعائنا، إنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد يا أرحم الراحمين».

وأضافت «عمارة»، خلال برنامجها «قلوب عامرة»، المذاع عبر قناة الناس: «الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.