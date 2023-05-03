أمين الفتوى عبر قناة الناس: إنهاء الإنسان حياته بسبب الابتلاءات من الكبائر (فيديو)

اعتبر الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحياة هي فرصة للاستزادة من الخير وأن الله أحيانا لكي نتقرب إليه وننجو بين يديه يوم القيامة، وذلك تعليقًا على رغبة أحدهم في إنهاء حياته بسبب الابتلاءات التي تعرض لها وفقد الأحبة.

النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بحديدة فهو يُعذب بها في نار جهنم

وحذر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس من لجوء الإنسان لإنهاء حياته بسبب تعرضه لابتلاءات، معتبرًا أنها ذنب كبير جدًا ومن الكبائر ومن يفعل ذلك مهدد بأن يكون من الكافرين وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بحديدة فهو يُعذب بها في نار جهنم.

لا يجوز للإنسان أن يجترئ وينهي حياته

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على أنه لا يجوز للإنسان أن يجترئ وينهي حياته بل يجب عليه أن يغتنم هذه الحياة ويتزود فيها من الخير وأن يعلم أن الله مد في حياته بعد فقد حبيب له من أجل مهمة يقوم بها، مؤكدًا أن وجود هذا الشخص في الحياة هو امتداد لعمل من فقده كامتداد صالح اذا دعى له أو أقام له صدقة جارية.